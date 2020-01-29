Путин поручил снизить потери от коронавируса

Путин поручил снизить потери от коронавируса
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поставил задачу не допустить распространение коронавируса 2019-nCoV в России.

Сделать все возможное, чтобы минимизировать человеческие потери от коронавируса, он призвал правительство, Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор.

Путин напомнил, что в России и мире люди ежегодно умирают от пневмонии и гриппа. Задача сейчас не допустить распространения вирусов и увеличения летальных исходов.

«Что касается нового коронавируса, то специфика заключается в том, что это новое явление, и вопрос — насколько мы готовы к этому вызову», — приводит слова Путина РИА Новости.

Эпидемию обсудили на совещании о мерах по предупреждению распространения коронавируса в России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-премьер России Татьяна Голикова возглавила оперативный штаб по предупреждению и распространению в России нового типа коронавируса 2019-nCoV.

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