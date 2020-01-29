Голикова назначена главой штаба по контролю за коронавирусом в России

Голикова назначена главой штаба по контролю за коронавирусом в России
Татьяна Голикова. Фото: kremlin.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выбрал состав оперативного штаба по предупреждению и распространению в России нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Руководителем штаба назначена вице-премьер России Татьяна Голикова. Об этом сообщается на сайте кабмина.

На сегодняшний день новым вирусом в Китае заражены 5 974 человек. По последним данным, 132 человека умерли, сообщается на сайте Государственного комитета по делам здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР). Известно, что 103 человека выздоровели. В России случаев заражения новым вирусом не зафиксировано.

В Петербурге людей, прибывших из Китая госпитализируют, чтобы проверить на новый коронавирус. По данным клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина, всех трех пациентов, поступивших в больницу ранее с подозрением на коронавирус, скоро отпустят домой, так как диагноз у них не подтвердился.

Из-за эпидемии коронавируса в Ленобласти усилен санитарный контроль на границе. Случаев заражения на данный момент не выявлено. Во всех пунктах пропуска усилили санитарно-карантинный контроль. С начала 2020 года проверку с обязательной термометрией прошли 40 тыс. человек. Из них 34 были гражданами Китая. Меры приняты региональным управлением Роспотребнадзора. В целях безопасности на пунктах пропуска также усилен дезинфекционный режим. Тем, кто планирует посетить Китай, Роспотребнадзор рекомендует не ходить на рынки и в зоопарки, не употреблять овощи и фрукты без термической обработки, пить воду только из бутылок, использовать маски и при первых признаках заболевания обращаться в медучреждения.

Несколько тысяч граждан Китая, приезжающих в Северную столицу в организованных туристических группах, отменят поездку. Китайцы должны были воспользоваться безвизовым режимом для въезда в страну. Речь идет примерно о семи тысячах человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с медкадрами в стране остается тревожной. За год привлечение медработников в отрасль составило 9 тысяч человек, но отток при этом был с таким же показателем.

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