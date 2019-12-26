Голикова оценила ситуацию с медицинскими кадрам в России

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с медкадрами в стране остается тревожной. За год привлечение медработников в отрасль составило 9 тысяч человек, но отток при этом был с таким же показателем.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Голиковой, за этот год в российские медорганизации устроились более девяти тысяч медработников, среди которых пять тысяч врачей. При этом столько же медработников ушло из системы по разным причинам, в том числе по возрасту и личным мотивам.

Голикова подчеркнула, что решить эту проблему собираются привлечением врачей из частной медицины, которых насчитывается более 86 тысяч на данный момент. Соответствующий национальный проект запустят в следующем году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин рассказал, как в России повысить зарплаты врачей.