Банк ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9% годовых

Банк ВТБ с 11 февраля снизил ставки на всю линейку ипотечных программ на 0,5 п.п. Кредит на готовое и строящееся жилье теперь доступен по ставке от 7,9% годовых.

Ипотека под 7,9% доступна при оформлении кредита при первоначальном взносе от 50%, сообщает пресс-служба ВТБ.

Дополнительную скидку в размере до 0,6 п.п. смогут получить пользователи «Мультикарты» и «Мульткарты-Привелегия». Для этого у клиента должна быть подключена опция «Заемщик».

В ВТБ добавили, что рефинансировать действующую ипотеку, оформленную в другом банке, теперь возможно под 8,5%. Со скидкой — под 8,3%.

В России на ВТБ приходится четверть выданных ипотек. По итогам 2019 года объем выдачи достиг рекордных 675 млрд рублей, портфель банка в сегменте жилизны кредитов вырос на 20%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по итогам 2019 года объем жилищного кредитования в России снизился на 5%. Количество кредитных следок сократилось на 14%.