Подростка-хулигана задержали после стрельбы на Петергофском шоссе

Светошумовой пистолет направлен на экспертизу. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Светошумовой пистолет направлен на экспертизу. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали 16-летнего подростка. Его подозревают в нападении на прохожего в районе Петергофского шоссе. При себе у него имелся светошумовой пистолет «Пионер».

В полицию 7 февраля поступило сообщение о стрельбе за каналом у Полежаевского парка. Четверо неизвестных напали на 26-летнего прохожего. Один из них спросил имя мужчины, а другой выстрелил в него из пистолета.

Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения и огнестрельным пулевым слепым ранением мягких тканей головы. Состояние его оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция установила, что нападавшим было от 16 до 19 лет. Выстрел, по предварительным данным, произвел 16-летний школьник.

Подросток задержан, у него изъяты светошумовой пистолет, 4 патрона, 2 кассеты и 18 гильз.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 10 февраля на Разводной улице в Петергофе устроили стрельбу. На месте полиция обнаружила группу молодых людей. При себе у них был чехол с пневматическим ружьем.