Ограничение движения по Московскому проспекту будет действовать до апреля

Ограничение движения по Московскому проспекту будет действовать до апреля
Движение будет ограничено.Фото: pixabay

Новые ограничения движения в Северной столице будут введены в четверг, 13 февраля. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Согласно данным ГАТИ, движение по участку Московского проспекта будет ограничено с 13 февраля по 30 марта, а также 4 и 5 апреля. Речь идет об участке от площади Победы до Ленинского проспекта. Там будут проводиться работы по реконструкции наружного освещения.

Также 12 мая работы по прокладке трубопровода ограничат проезд по участку проспекта Ветеранов от проспекта Маршала Жукова до улицы Козлова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до середины весны ограничат движение по Санкт-Петербургскому шоссе. C 10 февраля в Петербурге введут ограничение движение транспорта по нескольким улицам.

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Ограничение движения по Московскому проспекту будет действовать до апреля
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