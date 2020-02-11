Петербург окончательно расторг договор с застройщиком парка на Смоленке

Спустя почти полгода Росреестр зарегистрировал расторжение договоров с застройщиком Парка на Смоленке. Участок теперь официально свободен от имущественных прав и готов к благоустройству.

О регистрации сообщили на совещании под руководством вице-губернатора Евгения Елина во вторник, 11 февраля. Проведено оно было по просьбе депутата Законодательного собрания от партии «Справедливая Россия» Алексея Ковалева.

«Я попросил вице-губернатор собрать совещание в связи с тем, что в течение почти полугода не могли зарегистрировать расторжение договоров аренды с застройщиком территории парка на Смоленке, хотя широковещательно объявили, что соглашение о расторжении инвестиционного договора заключено», — расссказал gazeta.spb.ru Алексей Ковалев.

Ковалев добавил, что расторжение было зарегистрировано в Росреестре 10 февраля. Добивались этого депутаты и активисты Василеостровского района несколько месяцев.

Парламентарий выразил надежду на то, что теперь земельные участки парка на Смоленке будут включены в программу благоустройства.

«У застройщика теперь нет имущественных прав на этот участок. И это значит, что уже сегодня можно благоустраивать территорию за счет городского бюджета, потому что, если территория обременена договором, нельзя в неё вкладывать деньги», — пояснил депутат.

Напомним, активисты боролись против застройки набережной реки Смоленки четыре года. Участки были отданы в аренду ООО «Новые территории девелопмент» под строительство отеля. Летом 2019 года защитника парка на Смоленке удалось отвоевать территорию. Власти Петербурга объявили о расторжении договора аренды с застройщиком.