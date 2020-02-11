Виталий Милонов проконтролирует рост цен на медицинские маски и препараты

В Государственной думе уже изучают тенденцию роста цен. Фото: Baltphoto

В Государственной думе уже изучают тенденцию роста цен. Фото: Baltphoto

По его мнению, попытки предпринимателей нажиться на гражданах, могут ещё больше увеличить массовую панику. А искусственно созданный ажиотаж нанесёт вреда больше, чем сам коронавирус.

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов предложит создать мониторинговую группу для проверки городских аптек. Своё обращение он направит к Законодательному собранию Санкт-Петербурга. Милонов считает необходимым привлечь к ответственности представителей аптек, в которых необоснованно увеличивают цены на медицинские маски и препараты для лечения и профилактики вирусных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Результаты проверки будут направлены в Государственную думу и Федеральную антимонопольную службу.

Помимо этого, депутат намерен создать закон о недопущении повышения цен на необходимые препараты в случаях угрозы эпидемий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медицинские маски в Петербурге покупают туристы из КНР.