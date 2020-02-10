Медицинские маски в Петербурге покупают туристы из КНР

Медицинские маски в Петербурге покупают туристы из КНР
Жителям города придётся самим обеспечивать себя масками. Фото: unsplash.com

В связи с распространением коронавируса средство защиты начало пользоваться большей популярностью.

Об этом стало известно сегодня, 10 февраля. Обо всем сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Депутат Госдумы Михаил Романов и глава УФАС по городу Вадим Владимиров провели рейд, в ходе которого выяснили, что цены на медицинские маски выросли. Их подняли из-за большого спроса и поставщиков, уверены эксперты. Сейчас средство защиты можно купить за два рубля и за 17 – стоимость колеблется до десяти раз.

Сотрудники аптек заверили, что дефицита масок нет, а вот спрос действительно пугает. В основном их покупают китайские туристы, которые таким образом хотят обезопасить себя. Они за раз могут приобрести до 50 масок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Голикова пригрозила проверками аптекам, которые завышают цены на маски. Эксперты разослали запрос в 29 аптечных сетей, чтобы выяснить, сколько стоят медицинские маски.

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