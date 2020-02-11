СКА дома сыграет с хабаровским «Амуром»

СКА сегодня сыграет с хабаровским «Амуром» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Матч пройдет в Ледовом дворце. Начало – в 19:30 мск.

Отметим, что СКА находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 79 очков. «Амур» занимает десятое место на Востоке с 52 очками.

Команды уже встречались в этом сезоне. Напомним, 13 ноября СКА одержал победу над «Амуром» в Хабаровске со счетом 3:1. В Петербурге «тигры» не побеждают с января 2016 года.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что СКА заключил новый контракт с вратарем клуба Александром Самоновым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2022 года.