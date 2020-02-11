СКА обыграл «Амур» со счетом 3:2

Это уже шестая встреча подряд, завершившаяся победой петербургской команды.

Встреча СКА и «Амур» состоялась сегодня, 11 февраля, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Счет открыли соперники – автором первой шайбы стал игрок хабаровской команды Ондржей Витасек. Петербуржцы не заставили себя долго ждать и забросили шайбу уже через две минуты – отличился Александр Барабанов, а затем, через семь минут, Василий Токранов. Денис Голубев из «Амура» сравнял счет, но Евгений Кетов увеличил разрыв. В итоге матч завершился со счетом 3:2 в пользу СКА – это шестая победа подряд.

Напоминаем, что в следующий раз наши хоккеисты выйдут на лед 13 февраля против «Торпедо».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кагарлицкий пропустит десятый матч СКА подряд.