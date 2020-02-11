Кагарлицкий пропустит десятый матч СКА подряд

СКА объявил состав на матч с хабаровским «Амуром» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В первую пятерку вошли: Ткачев, Кемппайнен, Барабанов, Белов, Бенгтссон.

Во второй сыграют: Карпов, Кукштель, Кетов, Токранов, Ожиганов.

В составе третьей пятерки — Кузьменок, Коскиранта, Якупов, Хафизуллин, Зуб.

В последней — Марченко, Морозов, Подколзин, Галенюк, Каблуков.

Ворота армейцев с берегов Невы будет защищать Самонов. Хелльберг в запасе.

Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий не попал в состав. Он пропустит десятый матч СКА подряд.

Матч пройдет в Ледовом дворце. Начало – в 19:30 мск.

СКА находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 79 очков. «Амур» занимает десятое место на Востоке с 52 очками.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что СКА заключил новый контракт с вратарем клуба Александром Самоновым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2022 года.