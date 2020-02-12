Samsung показал складной смартфон Galaxy Z Flip

Samsung показал складной смартфон Galaxy Z Flip
Samsung Galaxy Z Flip. Кадр видео YouTube

Южнокорейская компания Samsung представила новый складной смартфон Galaxy Z Flip на презентации в Сан-Франциско.

Новинка представлена в трех цветах: фиолетовом, чёрном и, в отдельных странах, «зеркальном золотом». Смартфон имеет дисплей диагональю 6,7 дюйма, в сложенном виде он может уместиться в ладони или кармане.

Старт продаж новой модели запланирован на 14 февраля. Минимальная цена составит 119,9 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на ежегодной конференции для разработчиков Samsung представил концепт нового складного смартфона. Главная особенность девайса — гибкий экран. Складной форм-фактор позволяет делать телефоны более компактными или напротив превращать их из стандартных в небольшие планшеты.

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Galaxy Z Flip Samsung смартфон
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