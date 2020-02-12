Жильцов дома на Северном проспекте эвакуировали из-за пьяного «минера»

Из парадной дома на Северном проспекте эвакуировали 14 человек после того, как один из жильцов сообщил о якобы заложенной бомбе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, злоумышленник вечером 11 февраля в полицию позвонил и сообщил о «минировании» первой парадной дома 6/1 по Северному проспекту.

На место прибыли сотрудники полиции. Во время проверки опасных предметов не обнаружили.

Выяснилось, «минером» оказался 51-летний местный житель. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что девять судов получили сообщения о заложенных бомбах. Анонимы угрожали отправлять письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов или 990 тыс. долларов.