Жильцов дома на Северном проспекте эвакуировали из-за пьяного «минера»

Жильцов дома на Северном проспекте эвакуировали из-за пьяного «минера»
На место прибыли сотрудники полиции. Фото: Pixabay

Из парадной дома на Северном проспекте эвакуировали 14 человек после того, как один из жильцов сообщил о якобы заложенной бомбе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, злоумышленник вечером 11 февраля в полицию позвонил и сообщил о «минировании» первой парадной дома 6/1 по Северному проспекту.

На место прибыли сотрудники полиции. Во время проверки опасных предметов не обнаружили.

Выяснилось, «минером» оказался 51-летний местный житель. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что девять судов получили сообщения о заложенных бомбах. Анонимы угрожали отправлять письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов или 990 тыс. долларов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
лжеминеры минеры эвакуации
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иномарка врезалась в бордюр , уходя от погони на Комендантском
Петербуржца задержали за убийство в Чечне, совершенное 16 лет назад
Уровень доверия Путину за два года снизился почти в два раза
В Японии число заразившихся коронавирусом на лайнере превысило 170 человек
В России выписали из больницы второго пациента, переболевшего коронавирусом
ГИБДД получит право отменять результаты незаконного техосмотра
Власти Забайкалья эвакуируют российского кота Пипито из Китая
В Ленобласти растет заболеваемость гриппом