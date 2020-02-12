Крестный ход станет причиной ограничений в центре Петербурга

В Петербурге в конце этой недели, 16 февраля, пройдет Крестный ход. Православные верующие пройдут от храма Спаса Нерукотворного Образа до Казанскому собору.

О новых ограничениях движения в центре Петербурга сообщили в Комитете транспортной инфраструктуры (КРТИ). Так, в воскресенье водителям придется объезжать Конюшенную площадь. Проезд будет закрыт и по Ново-Конюшенному мосту. Ограничения будут действовать с 11:00 до 12:15.

Дорожные ограничения также введут с 11:00 до 12:40 на набережной канала Грибоедова от Инженерной улицы до Казанской площади, а также на Невском проспекте. Движение по главной магистрали города перекроют не более чем на 10 минут.

Кроме того, в этот день в центре будет запрещено парковать автомобили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ограничение движения по Московскому проспекту будет действовать до апреля.