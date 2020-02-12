Дорожный конфликт у Исаакиевского собора закончился демонстрацией пистолета

Дорожный конфликт у Исаакиевского собора закончился демонстрацией пистолета
Исаакиевский собор в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Участник дорожного конфликта у Исаакиевского собора достал пистолет и начал угрожать им своему оппоненту.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», накануне днем в полицию обратился 33-летний житель Петербурга. Он рассказал, что сделал замечание водителю Mercedes-Benz G-Класс, который перегородил проезд в арку дома на Галерной улице.

Между ними началась словесная перепалка, в ходе которой водитель «Гелендвагена» достал пистолет, передернул затвор и приставил его к голове заявителя, сопровождая действие словесными угрозами.

После этого черная иномарка уехала в сторону Исаакиевского собора. Пострадавший запомнил номера, благодаря чему правоохранители установили, что авто принадлежит 47-летней Наталье Пурвин, которая снималась в сериале «Улицы разбитых фонарей».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Волхове молодой житель угрожал школьникам пистолетом, теперь ему грозит колония.

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Дорожный конфликт у Исаакиевского собора закончился демонстрацией пистолета