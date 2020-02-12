В Петербурге экс-чиновника Невского района подозревают в получении взятки на 4,5 млн

В Петербурге экс-чиновника Невского района подозревают в получении взятки на 4,5 млн
Бывшему чиновнику грозит срок за взятку. Фото: pixabay

Следователи заинтересовались бывшим чиновником администрации Невского района города. Он подозревается в получении особо крупной взятки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего начальника отдела строительства и землепользования. Как считает следствие, работающий на тот момент чиновником подозреваемый получил взятку на сумму в 4,5 млн рублей. Это произошло в период до октября 2018 года.

По данным правоохранителей, он получил взятку от представителя одной коммерческой фирмы. За эти деньги чиновник пообещал общее покровительство и непрепятствие строительству жилого дома его фирмой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работник таможни выплатит штраф за взятку в Петербурге.

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