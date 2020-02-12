На улицы Петербурга выйдут 900 новых больших автобусов

На данный момент в городе работают 16 коммерческих перевозчиков на 500 маршрутах. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

На данный момент в городе работают 16 коммерческих перевозчиков на 500 маршрутах. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Власти Северной столицы намерены сократить число маршрутов наземного общественного транспорта с 739 до 561 в рамках реформы.

Транспортная реформа призвана повысить качество транспортного обслуживания петербуржцев. По словам вице-губернатора Максима Соколова, нововведения позволят пассажирам использовать льготные проездные билеты на всех видах общественного транспорта.

Он отметил, что в июле будет разыграно 18 лотов на обслуживание 131 коммерческого маршрута. В рамках контрактов перевозчики закупят 900 новых автобусов. До июля 2021 года будут разыграны оставшиеся 24 лота на обслуживание 233 маршрутов.

Всего транспортным компаниям потребуется приобрести порядка 2,6 тыс. автобусов.

На данный момент в городе работают 16 коммерческих перевозчиков на 500 маршрутах. Реформа оставит от этого числа лишь 364.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что новые автобусы довезут пассажиров до Гатчины и Мурино.