«Зенит» покинул вратарь Максим Рудаков

Футболист перешел в «Ростов», но на каких условиях – не разглашается.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. Обо всем сообщается на официальном сайте «Зенита». Вратарь Максим Рудаков перешел в ростовский клуб, но непонятно, на каких условиях. Руководство «сине-бело-голубых» пожелало ему удачи.

Напоминаем, что Рудаков с 2012 года играл за молодежную команду «Зенита», приняв участие в 56 матчах. В последнее время футболист играл за «ХИК», а также отправлялся в аренду в пензенский «Зенит». Какое-то время он выходил на поле в составе «Зенита-2».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак рассказал, почему «Зенит» не может купить лидеров ЦСКА. Он считает, что это правильное инвестирование денег – футболисты, играющие за петербургскую команду, достаточно хороши, вот только необходимо правильно выстроить взаимодействие и селекционную работу.