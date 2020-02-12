В Ленобласти выглянет солнце и пойдет мокрый снег

В Ленобласти выглянет солнце и пойдет мокрый снег
Ожидается гололедица. Фото: pixabay.com

Также в некоторых районах региона ожидается дождь.

Уже в четверг, 13 февраля, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге пойдут мокрый снег и дождь. Воздух днем успеет прогреться до плюс трех градусов, а ночью не будет падать ниже минус одного градуса, сообщили в ГУ МЧС. При этом по регионам будет гулять ветер со скоростью до девяти метров в секунду. Также синоптики рассказывают, что из-за туч может выглянуть солнце, так что погода будет максимально приближена к весенней.

Спасатели просят автомобилистов и пешеходов быть осторожнее, так как возможны гололед.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улицы Петербурга выйдут 900 новых больших автобусов. Всего транспортным компаниям потребуется приобрести порядка 2,6 тыс. автобусов.

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