СКА сыграет с нижегородским «Торпедо»

СКА сыграет с нижегородским «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

СКА находится на втором место в турнирной таблице Западной конференции с 81 очком. «Торпедо» занимает восьмое место на Западе, имея в своем активе 58 очков.

Матч пройдет на льду стадиона «Нагорный». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Напомним, 26 января СКА обыграл «Торпедо» со счетом 4:3. Встреча прошла в Ледовом дворце.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.