СКА сыграет с нижегородским «Торпедо»

СКА сыграет с нижегородским «Торпедо»
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Фото: ХК СКА

СКА сыграет с нижегородским «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

СКА находится на втором место в турнирной таблице Западной конференции с 81 очком. «Торпедо» занимает восьмое место на Западе, имея в своем активе 58 очков.

Матч пройдет на льду стадиона «Нагорный». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Напомним, 26 января СКА обыграл «Торпедо» со счетом 4:3. Встреча прошла в Ледовом дворце.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кхл ска торпедо
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смотреть телевизор жителям Ленобласти помешает солнце
Православный активист пожаловался в Генпрокуратуру на Шнурова из-за клипа «Иисус»
Женщину нашли мертвой после пожара на Римского-Корсакова
В Зеленогорске задержали подозреваемого в смертельном ударе ножом
Мигранта подозревают в совращении школьницы в отеле в Петербурге
СКА сыграет с нижегородским «Торпедо»
В России могут начать штрафовать за шум днем
Китайские чиновники лишаются должностей из-за коронавируса