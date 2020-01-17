Кудашов: «СКА сыграл более активно, чем в Хельсинки»

Кудашов: «СКА сыграл более активно, чем в Хельсинки»
Алексей Кудашов. Фото: vk.com/ska

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Все игроки держали в памяти прошлый матч, были заряжены взять реванш. Сыграли более активно, чем в Хельсинки», — сказал тренер, сообщает пресс-служба СКА.

Напомним, вчера 16 января СКА на своем льду обыграл «Йокерит». Матч закончился со счетом 4:1 в пользу армейцев с Невы. Владимир Ткачев оформил дубль. Шайбы также забросили Василий Токранов и Евгений Кетов. У гостей единственную шайбу забросил Петри Контиола.

СКА занимает второе место в Западной конференции, имея в своем активе 69 очков. Следующий матч состоится 21 января. СКА встретится со своим принципиальным соперником ЦСКА.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА всухую обыграл рижское «Динамо». Ворота арамейцев с берегов Невы защищал Магнус Хелльберг.

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