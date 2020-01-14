СКА всухую обыграл рижское «Динамо»

СКА всухую обыграл рижское «Динамо»
Матч прошел в Ледовом дворце. Фото: ХК СКА

СКА дома обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Таким образом, СКА выиграл второй матч подряд и 31-й из 48 в сезоне.

Ворота арамейцев с берегов Невы защищал Магнус Хелльберг. Шайбы забросили Йори Лехтеря, Евгений Кетов, Владимир Ткачев. Матч прошел в Ледовом дворце.

Статистика матча: Броски: 55-35 ; Броски в створ: 29-12 ; Голы: 3-0 ; Вбрасывания: 21-33 ; Блокированные броски: 14-5 ; Силовые приемы: 13-11 ; Время в атаке: 11:59-07:38 ; Штраф: 6-8.

СКА находится на втором месте в Западной конференции, имея в своем активе 67 очков.

Следующий матч состоится 16 января. СКА встретится с «Йокеритом».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команды ушли на первый перерыв со счетом 0:0. У СКА было два удаления в первом периоде. Ивана Морозова удалили за задержку соперника клюшкой. На 18 минуте первого игрового отрезка хозяева получили командный штраф на две минуты нарушение численного состава.

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