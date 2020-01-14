СКА – «Динамо» Рига: счет 0:0 после первого периода

Команды ушли на первый перерыв со счетом 0:0. У СКА было два удаления в первом периоде. Ивана Морозова удалили за задержку соперника клюшкой. На 18 минуте первого игрового отрезка хозяева получили командный штраф на две минуты нарушение численного состава. Гости не смогли воспользоваться большинством.

Статистика 1-го периода: Броски: 14-14 ; Броски в створ: 3-5 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 5-7 ; Блокированные броски: 7-1 ; Силовые приемы: 8-2 ; Время в атаке: 03:06-03:20 ; Штраф: 4-2.

СКА сегодня играет с рижским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отметим, что СКА находится на третьем месте в Западной конференции, имея в своем активе 65 очков. Рижское «Динамо» занимает одиннадцатое место с 32 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский СКА обыграл «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ 12 января. Победную шайбу хоккеисты забросили в овертайме.