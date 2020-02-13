Смотреть телевизор жителям Ленобласти помешает солнце

В Ленинградской области возможны перебои в телевещании. Причиной этого стало влияние Солнца на приемные антенны ЗС.

О возможном ухудшении приема телерадиосигнала сообщила Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области со ссылкой на петербургский филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

Перебои ожидаются в период с 21 февраля по 15 марта. Кратковременные неполадки возможны в промежуток между 11:12 и 13:05 часами.

Зрителей могут ждать пропадание каналов и 5-минутные сбои на телерадиопрограммах первого мультиплекса с региональной и федеральной версией, а также второго мультиплекса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в четверг, 13 февраля, в Ленинградской области ожидаются солнце, мокрый снег и дождь. На дорогах возможна гололедица.