Елина просят сохранить помещения SPAR и «Семьи» за продуктовыми магазинами

Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок призвал вице-губернатора Евгения Елина вмешаться в ситуацию с массовым закрытием магазинов SPAR и «Народная 7я СемьЯ». В том числе, проследить за тем, чтобы на их месте открыли продуктовые точки.

С проблемами из-за закрытия SPAR и «Народная 7я СемьЯ» столкнулись жители Кировского района. Отсутствие магазинов лишило их широкого ассортимента продуктов. Теперь за продуктами они вынуждены ездить на транспорте.

Уход с рынка «Интерторга» (владелец торговых сетей SPAR и «Народная 7я СемьЯ») может спровоцировать рост цен на продукты в несетевых магазинах в виду отсутствия конкуренции, считает Четырбок. Такая тенденция особенно вероятна в жилых кварталах с высокой плотностью населения.

«Необходимо взять текущую ситуацию на особый контроль и не допустить открытия на высвободившихся площадях объектов иного назначения, сохранив их для продуктовых магазинов с широким ассортиментом и доступными ценами», — отметил Четырбок.

Поручить разработку мер по решению проблемы депутат предлагает комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд наложил арест на имущество ООО «ТД Интерторг».