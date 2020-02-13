Житель Колпино отправится в колонию строго режима на 6,6 лет за убийство инвалида-колясочника

Прокуратура Колпинского района поддержала гособвинение в отношении местного жителя. Он признан судом виновным в совершении убийства.

Трагедия случилась в ночь на 18 июля прошлого года в квартире на Пролетарской улице. По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личные неприязненные отношения к потерпевшему – инвалиду-колясочнику, нанес ему ножом множественные удары по груди. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщили в прокуратуре города, жителя признали виновным.

Ближайшие 6 лет и 6 месяцев злоумышленник проведет в ИК строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Колпино правоохранители изъяли более тонны «омывайки» с метанолом.