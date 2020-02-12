В Колпино полиция изъяла более тонны «омывайки» с метанолом

Торговая точка в Колпино. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Торговая точка в Колпино. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Петербургские сотрудники полиции изъяли более тонны «омывайки», выйдя на нелегального бизнесмена через сервис онлайн-объявлений.

Как сообщили в городском главке МВД, в объявлении о продаже омывайки был указан адрес торговой точки — она была расположена в Саперном переулке.

10 февраля полиция направилась по указанному адресу, где обнаружила 202 пластиковых бутылки по пять литров. Во всех была «омывайка» общим объемом в 1010 литров. Оказалось, что жидкость продавал 35-летний горожанин.

Против нелегального бизнесмена возбуждено административное дело по статье «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Каменноостровском поймали таксиста-нелегала, угодившего в ДТП.