На Каменноостровском поймали таксиста-нелегала, угодившего в ДТП

В результате аварии пострадала пассажирка одного из авто, ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Об этом стало известно сегодня, 29 января. Обо всем сообщают в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Утром на Каменоостровском проспекте случилась аварии – таксист въехал в «Мерседес», в результате чего пассажирка получила травмы. Виновник ДТП хотел скрыться с места инцидента, но его вовремя остановили. Сотрудники ГИБДД обнаружили, что мигрант нелегально работал в Uber таксистом, а также переоборудовал незаконно машину под газ. В итоге нелегалу грозит обвинение сразу по нескольким статьям. Вопрос о возбуждении дел решается.

Пока что детали инцидента выясняются. О состоянии пострадавшей на данный момент ничего не сообщается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель Toyota Corona попытался «дать угла» на Богатырском у съезда с ЗСД. Иномарка получила сильные повреждения. У машины разбит бампер, помят бок, а также пострадали колеса.