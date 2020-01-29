Водитель Toyota Corona попытался «дать угла» на Богатырском у съезда с ЗСД

В Северной столице водитель Toyota Corona не справился с управлением и снес столб на углу при съезде с Западного скоростного диаметра.

Все произошло в среду, 29 января, на Богатырском проспекте. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте» видно, что водитель легковушки неудачно «дал угла» при съезде с ЗСД и снес столб.

Иномарка получила сильные повреждения. У машины разбит бампер, помят бок, а также пострадали колеса.

Сведения о возможных пострадавших не поступали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что за 2019 год продажи автомобилей в городе упали на 4 процента.