За год продажи авто в Петербурге упали на 4%

Петербургский авторынок показал отрицательную динамику после двух лет роста. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

Петербургский авторынок показал отрицательную динамику после двух лет роста. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

За минувший год в Северной столице продали 153 628 новых автомобилей, что на 4 процента меньше, чем за 2018 год.

Лидером авторынка стала KIA, за 2019 год было продано более 20 тыс. машин данной марки. Hyundai оказался на втором месте. Замкнула тройку лидеров LADA.

Согласно данным аналитического агентство «Auto-Dealer-СПб», петербургский авторынок показал отрицательную динамику после двух лет роста. Доля города в общем объеме продаж новых машин в России в прошлом году составила 8,7% (в 2018 году – 8,8%).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в России могут появиться электронные договоры купли-продажи автомобилей. Запуск бесплатного сервиса возможен в настоящем году.