Правительственное СМИ грозит судом интернет-газете из-за «эксклюзива»

Издательский центр ОАО «Петроцентр», получающий ежегодную субсидию из бюджета Петербурга, грозит иском интернет-газете «Мойка78». Причиной спора стал якобы эксклюзивный материал.

Генеральный директор «Петроцентра» Людмила Яковлева обещает предъявить миллионные штрафы за «похищенную и переписанную» новость об открытии новых станций метрополитена. Письмо-претензия было направлено в адрес редакции «Мойки78».

Новость под заголовком «Новая станция метро в Петербурге появится к 2022 году. Первой будет «Горный институт» вышла на сайте сетевого издания «Мойка78» 7 февраля.

После чего «Петроцентр», издающий сетевое издание spbdnevnik.ru и бесплатную газету «Петербургский дневник», заявил об эксклюзивности материала. Компания требует удалить публикацию с сайта, в противном случае изданиям предстоит встретиться в Арбитражном суде.

«Мойка78» в свою очередь заявила, что готова к суду и может в подробностях доказать, как новость о новых станциях метро появилась на сайте.

Поддержку интернет-газете выразили другие петербургские издания. Так главный редактор Neva.Today Анастасия Пирогова отметила, что действия «Петербургского дневника» похожи на искусственную «накрутку» цитируемости издания.

Генеральный директор и главный редактор АБН Алексей Дементьев посчитал, что ситуация вызывает ассоциации с цензурой.

«Создается впечатление, что существующая на деньги городского бюджета компания «Петроцентр» с молчаливого согласия курирующих ее чиновников решила организовать травлю независимых изданий в Петербурге», — заявил он.

Издательский центр правительства Петербурга ОАО «Петроцентр» ежегодно получает субсидию из городского бюджета. В 2018 году она составила 153,12 млн рублей, в 2019 — 259,44 млн. Работу его курирует комитет по печати и взаимодействию со СМИ, возглавляемый Владимиром Рябоволом.