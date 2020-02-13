Экс-супруга владельца «Интерторга» откроет свои магазины на месте Spar

Первый магазин начнет работу уже в марте. Фото: pixabay

Первый магазин начнет работу уже в марте. Фото: pixabay

В Северной столице на месте пустых помещений магазинов «Интерторга» появится новая торговая сеть. Точные адреса и ее название пока не раскрываются.

Владелицей станет бывшая супруга управляющего «Интерторгом» Инна Ким. Она планирует открыть порядка 20 заведений.

Как сообщает «Фонтанка.ру», первый магазин начнет работу уже в марте. Там будут продаваться эко-продукты, фермерские продукты, био-товары.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что вице-губернатора Евгения Елина просят сохранить помещения SPAR и «Семьи» за продуктовыми магазинами.