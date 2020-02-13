Внук Назарбаева попросит у Великобритании политического убежища

Младший внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева попросил убежища на территории Великобритании.

Такое заявление Айсултан Назарбаев объяснил травлей со стороны членов семьи. На своей страничке в соцсети Facebook он подчеркнул, что обладает сведениями «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана».

Назарбаев-младший отметил,что в скором времени намерен рассказать обо всем подробно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Айсултан Назарбаева укусил сотрудника правоохранительных органов, после чего суд приговорил его к «условке».