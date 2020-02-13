Внук Назарбаева попросит у Великобритании политического убежища

Внук Назарбаева попросит у Великобритании политического убежища
Айсултан Назарбаев . Фото: страница Aisultan Nazarbayev на Facebook

Младший внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева попросил убежища на территории Великобритании.

Такое заявление Айсултан Назарбаев объяснил травлей со стороны членов семьи. На своей страничке в соцсети Facebook он подчеркнул, что обладает сведениями «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана».

Назарбаев-младший отметил,что в скором времени намерен рассказать обо всем подробно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Айсултан Назарбаева укусил сотрудника правоохранительных органов, после чего суд приговорил его к «условке».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Айсултан Назарбаев великобритания фейсбук
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пешеход попал под колеса «Чижика» на Наставников
Ограбивший 92-летнюю пенсионерку житель Гатчины окажется на скамье подсудимых
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ за отказ от квитанций
Внук Назарбаева попросит у Великобритании политического убежища
Прокуратура восстановила пенсионные права петербуржца
Пьяный водитель Lifan вылетел из авто и погиб, оказавшись в кювете на ...
На российском пивном рынке впервые за 24 года сменился лидер
В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении организации о причинении ...