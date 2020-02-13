Малком рассказал, когда вернется на поле

Футболист считает, что почти полностью восстановился и будет готов уже в конце февраля.

Об этом стало известно сегодня, 13 февраля. Обо всем нападающий «Зенита» Малком рассказал в интервью бразильскому изданию Yahoo Esportes. Сейчас игрок не может выйти на поле, но будет полностью готов к физическим нагрузкам уже 29 числа. Видимо, Малком собирается выйти против «Локомотива». Футболист надеется, что он сможет помочь команде добиться высот, благодаря опыту, полученному в «Барселоне». У Малкома амбициозные планы: он верит, что войдет в историю российского футбола.

«Петербург по-настоящему европейский и прекрасный город, меня очень тепло приняли команда и ее болельщики. Я счастлив быть здесь»,

— признался Малком.

Напоминаем, что травму футболист получил в августе 2019 года. С тех пор он находился на реабилитации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малком рассчитывает быстро вернуться на прежний уровень.