Малком рассчитывает быстро вернуться на прежний уровень

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком надеется быстро вернутся на прежний уровень. Однако пока не чувствует себя полностью готовым к работе.

Футболист приступил к тренировкам в общей группе и прекрасно чувствует себя после операций, но пока не готов назвать свою форму идеальной.

«В этом деле важно не торопиться. Сложно оценить в цифрах, но надеюсь, что вернусь на прежний уровень быстро», — сказал Малком.

Сейчас полузащитник работает над физическими кондициями. По решению тренера Сергея Семака включение Малкома в тренировочный процесс происходит фрагментарно.

Напомним, Малком получил травму в матче пятого тура РПЛ против «Динамо». В составе «Зенита» ему удалось провести всего полтора матча. В октябре футболист перенес операцию на ноге в одном из медицинских центров Финляндии.

Ранее Сергей Семак рассказал о том, на каком этапе восстановления находятся Александр Кокорин и Малком.