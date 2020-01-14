Семак рассказал, когда Малком и Кокорин присоединятся к общей группе

Семак рассказал, когда Малком и Кокорин присоединятся к общей группе
Сергей Семак. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, на каком этапе восстановления находятся Александр Кокорин и Малком. Футболисты присоединились к клубу на зимних сборах.

«Что касается Кокорина, то он будет работать в общей группе. Что касается Малкома, то он начнет фрагментарно», — сообщил Семак.

Подводить Малкома к общей группе планируют плавно. Времени для этого достаточно, подчеркнул тренер. Не исключено, что к концу первого сбора он будет работать вместе со всеми на 100%. Особых проблем у него сейчас нет.

Говорить об использовании схем с участием Малкома и Кокорина на поле, по словам Семака, пока рано.

«Когда мы сможем полноценно рассчитывать на Малкома и Кокорина, тогда поймем, есть ли возможность варьировать тактические схемы», — сказал он.

Напомним, полузащитник «Зенита» Малком пропустил большую часть первой половины кампании из-за травмы. Нападающий Александр Кокорин в этом сезоне не сыграл ни одного матча из-за пребывания в колонии.

Ранее полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о самом трудном на сборах.

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