Футболист «Зенита» Оздоев рассказал о самом трудном на сборах

Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о возвращении из отпуска и подготовке ко второй половине сезона.

Команда 13 января отправляется в Катар на «Газпром»-тренировочные сборы. Там они пробудут до 25 января. Оздоев признался, что самое сложное в это время — нахождение вдали от дома.

«Остальное — не так трудно», — отметил он.

Футболист добавил, что за отпуск успел соскучиться по футболу и коллегам по команде. Сине-бело-голубые рассчитывают как можно лучше начать весенний отрезок сезона, а для этого им нужно много работать на сборах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футболисты «Зенита» с 10 по 12 января проходят медосмотр. Здоровье спортсменов перед сборами оценивают кардиолог, невролог, травматолог, офтальмолог, оториноларинголог и врачи отделения функциональной диагностики.