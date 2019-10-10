«Зенит»: Малком перенес операцию в Финляндии

Нападающий петербургского клуба «Зенит» перенес успешную операцию в Финляндии. На поле он вернется не раньше следующего года.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», бразильского игрока было решено прооперировать после обследования в ведущих медицинских центрах Европы и России. Операция на ноге прошла успешно в одном из медицинских центров Финляндии.

Футболист возвращается в Петербург 10 октября, здесь он будет проходить восстановление по индивидуальной программе. Отмечается, что 22-летний бразилец не сможет сыграть до зимней паузы сезона-2019/20, поскольку на его восстановление уйдет не менее двух месяцев.

Малком перешел в состав петербургского клуба этим летом. Ранее он играл в испанской «Барселоне». В составе «Зенита» Малком успел сыграть всего в двух матчах, после чего получил травму бедра в игре с «Динамо», которая состоялась в августе.

Ранее GazetaSPb сообщала, что экс-врач сборной России прокомментировал травмы Малкома.