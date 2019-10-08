Экс-врач сборной России прокомментировал травмы Малкома

Он считает, что футболиста нельзя беспокоить как минимум 2 месяца – иначе не избежать рецидива.

Об этом стало известно сегодня, 8 октября. Обо всем бывший врач сборной России по футболу Юрий Васильков рассказал «Вечерней Москве». Он заявил, что Малком, полузащитник «Зенита», получил серьезную травмы. Из-за нее игрок может провести на реабилитации до 2,5 месяцев. При этом ему не стоило заниматься физическими нагрузками – это может повлечь за собой дополнительные проблемы.

Напоминаем, что Малком присоединился к «сине-бело-голубым» в августе и уже заработал повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. С тех пор футболист ни разу не выходил на поле, но обещает, что совсем скоро оправдает надежды болельщиков.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что болельщики признали Жиркова лучшим игроком «Зенита» в сентябре. За спортсмена проголосовали 35,17% болельщиков, прошедших опрос.