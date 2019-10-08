Болельщики признали Жиркова лучшим игроком «Зенита» в сентябре

По результатам опроса, лучшим игроком петербургской команды фанаты считают полузащитника Юрия Жиркова.

За спортсмена проголосовали 35,17% болельщиков, прошедших опрос. Голосование устраивается в официальном сообществе сине-бело-голубых «Вконтакте»: принять участие может любой желающий после каждой игры «Зенита».

Юрий Жирков впервые за три месяца сместил фаворита петербургских болельщиков, Артёма Дзюбу. Он занял второе место с результатом 28,12%. Замкнул тройку лидеров Себастьян Дриусси (10,62%).

За сентябрь Жирков выступил в четырех играх, забил мяч «Спартаку» и сделал результативную передачу на встрече с «Арсеналом».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что воспитаннику «Зенита» Баселю Абдулфаттахову предлагали проиграть в матче за 500 тысяч рублей.