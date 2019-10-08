Воспитанник «Зенита» рассказал о предложении договорного матча

Басель Абдулфаттах рассказал, что когда он играл за петербургское «Динамо», ему поступило предложение проиграть матч за полмиллиона рублей.

Воспитанник «Зенита» выступал за «Динамо» в период с 2014 по 2015 годы. В то время, по словам футболиста, неизвестные звонили спортсменам с предложением провалить матч. На тот момент команда выступала в Футбольной национальной лиге.

Зарплата футболистов ФНЛ тогда составляла около 50 тысяч рублей, еще столько же — премиальные, рассказал Абдулфаттах в видео на Youtube-канале «Рашен Football». Звонившие предлагали 500 тысяч рублей за проигрыш первого тайма с разницей в один мяч. Однако воспитанник «Зенита» отказался, поскольку дорожит своей репутацией. Но некоторые спортсмены, по его словам, соглашались, хотя и отрицали это после.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что трем болельщикам «Зенита» запрещали посещать матчи за появление на стадионе в нетрезвом виде.