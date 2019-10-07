Три болельщика «Зенита» остались без футбола из-за посещения стадиона в нетрезвом виде

Петроградский районный суд Петербурга вынес постановления о привлечении к административной ответственности болельщиков «Зенита» Андрея Онегина, Олега Смоленкова и Павла Евтеева.

Им запретили посещать спортивные мероприятия за то, что они находились на стадионе в нетрезвом виде, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Кроме того, суд назначил им штраф в размере трех тысяч рублей.

«Они находились в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность», — говорится в сообщении.

Нарушители пытались пройти КПП «Газпром Арены». Напомним матч «Зенит» — «Ахмат» прошел в Петербурге 17 августа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал петербургский «Зенит» на 150 тысяч рублей за поведение болельщиков по итогам матча 11 тура чемпионата России по футболу.