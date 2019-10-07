Три болельщика «Зенита» остались без футбола из-за посещения стадиона в нетрезвом виде

Три болельщика «Зенита» остались без футбола из-за посещения стадиона в нетрезвом виде
Матч "Зенит"- "Ахмат" прошел 17 августа. Фото: ФК "Зенит"

Петроградский районный суд Петербурга вынес постановления о привлечении к административной ответственности болельщиков «Зенита» Андрея Онегина, Олега Смоленкова и Павла Евтеева.

Им запретили посещать спортивные мероприятия за то, что они находились на стадионе в нетрезвом виде, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Кроме того, суд назначил им штраф в размере трех тысяч рублей.

«Они находились в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность», — говорится в сообщении.

Нарушители пытались пройти КПП «Газпром Арены». Напомним матч «Зенит» — «Ахмат» прошел в Петербурге 17 августа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал петербургский «Зенит» на 150 тысяч рублей за поведение болельщиков по итогам матча 11 тура чемпионата России по футболу.

"Зенит" фанаты штраф
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Профессор объяснил, почему китайцы скупают янтарь в Петербурге
Трамп: «США пора выйти из бесконечных войн»
Этап Формулы-1 может переехать из Сочи под Петербург после 2025 года
Три болельщика «Зенита» остались без футбола из-за посещения стадиона в ...
В оранжерее Таврического сада снова тепло, растения не пострадали
Основатель «Люмьер-холла» откроет возле него каток
Замглавы МО «Народный» получил условный срок за мошенничество
Депутат Максим Резник уходит с поста главы комиссии ЗакСа по образованию и ...