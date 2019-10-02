«Зенит» оштрафован на 150 тыс. рублей за поведение фанатов на матче с «Локомотивом»

«Зенит» оштрафован на 150 тыс. рублей за поведение фанатов на матче с «Локомотивом»
Матч завершился со счетом 1:0. Фото: Twitter

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал петербургский «Зенит» на 150 тысяч рублей за поведение болельщиков по итогам матча 11 тура чемпионата России по футболу.

За оскорбительные выражения своих фанатов «Зенит» заплатит 60 тысяч рублей, а за использование болельщиками пиротехники сумма штрафа составит 90 тыс. рублей, сообщает «Спорт-Экспресс.

Отмечается, что соперник «Зенита» тоже оштрафован. За сквернословие своих фанатов «Локомотив» заплатит 40 тыс. рублей штрафа.

Напомним, матч между «Зенитом» и Локомотивом» состоялся 28 сентября. «Сине-бело-голубые» ничего не смогли сделать у ворот «Локомотива», и матч закончился со счетом 0:1 в пользу москвичей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что генеральный директор клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал поражение московскому «Локомотиву» в матче 11-го тура РПЛ.

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