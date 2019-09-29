Гендиректор «Зенита» прокомментировал момент с Оздоевым на матче с «Локомотивом»

Генеральный директор клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал поражение московскому «Локомотиву» в матче 11-го тура РПЛ, состоявшегося 28 сентября.

Медведев считает, что систему видеоассистента рефери (VAR) необходимо было использовать в момент, когда произошло падение полузащитника сине-бело-голубых Магомеда Оздоева в штрафной площади «Локомотива».

По словам Медведева, которые приводит ТАСС, москвичи в течение первых 20 минут не могли перейти в наступление из-за того, что «Зенит» в это время очень уверенно контролировал мяч.

Медведев также высказался насчет ситуации с Оздоевым. Он считает, что удар игрока соперника по ноге Оздоева был очевидным.

«Сейчас, если посмотреть, за фол на Оздоеве в штрафной надо было назначать пенальти», — отмечает гендиректор «Зенита».

Ранее GazetaSPb сообщала, что Семак прокомментировал поражение «Зенита».