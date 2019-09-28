Семак прокомментировал поражение «Зенита»

Он считает, что игра выдалась «не самой удачной». Специалист назвал игру в атаке беззубой.

Своим мнением тренер «Зенита» Сергей Семак поделился после матча с «Локомотивом». Он рассказал, что начало выдалось неплохим, но в общем игра подопечных оставляет желать лучшего. Ему не понравилось, как футболисты атаковали ворота московской команды, а единственный гол он назвал досадным и необязательным.

Семак также отметил, что пытался испробовать новую расстановку игроков, но понял, что она неудачная.

«Сезон длинный и сложный. Понятно, что один матч не решает глобально в борьбе за чемпионство, но всегда хочется побеждать»,

— подвел итоги спортивный специалист.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Зенит» проиграл «Локомотиву», так и не успев забить ни одного гола. «Сине-бело-голубые» играли в Москве – возможно, отсутствие мощной поддержки болельщиков сказалось на результате.