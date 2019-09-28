Семак прокомментировал поражение «Зенита»

Семак прокомментировал поражение &#171;Зенита&#187;
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал итоги матча. Фото: "Зенит"

Он считает, что игра выдалась «не самой удачной». Специалист назвал игру в атаке беззубой.

Своим мнением тренер «Зенита» Сергей Семак поделился после матча с «Локомотивом». Он рассказал, что начало выдалось неплохим, но в общем игра подопечных оставляет желать лучшего. Ему не понравилось, как футболисты атаковали ворота московской команды, а единственный гол он назвал досадным и необязательным.

Семак также отметил, что пытался испробовать новую расстановку игроков, но понял, что она неудачная.

«Сезон длинный и сложный. Понятно, что один матч не решает глобально в борьбе за чемпионство, но всегда хочется побеждать»,

— подвел итоги спортивный специалист.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Зенит» проиграл «Локомотиву», так и не успев забить ни одного гола. «Сине-бело-голубые» играли в Москве – возможно, отсутствие мощной поддержки болельщиков сказалось на результате.

зенит сергей семак
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Семак прокомментировал поражение «Зенита»
В Карелии погибли три рыбака из-за перевернувшейся лодки
На Боровой почти час тушили одноэтажку
Малахов назвал свою версию причины болезни Заворотнюк
Педагога уволили из-за откровенных фото, сделанных в 2000-х
«Зенит» проиграл «Локомотиву», так и не успев забить ни ...
Очевидец опубликовал видео с моментом наезда на мотоциклиста на Камчатской
Китайские СМИ рассуждают о российских ракетах, которыми пугают США