«Зенит» проиграл «Локомотиву», так и не успев забить ни одного гола

«Сине-бело-голубые» играли в Москве – возможно, отсутствие мощной поддержки болельщиков сказалось на результате.

Об этом стало известно сегодня, 28 сентября. Матч состоялся в Москве на стадионе «РЖД Арена» в рамках одиннадцатого тура Российской премьер-лиги. На поле вышли «Зенит» и «Локомотив». Первый и единственный гол смог забить футболист из команды противника — полузащитник Гжегож Крыховяк. Он отправил мяч в ворота петербуржцев на 48-йминуте. За оставшееся время «зенитовцы» так и не смогли сравнять счет.

Напоминаем, что с первых минут команда играла следующим составом: Лунев, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Жирков, Барриос, Оздоев, Дриусси, Азмун и Дзюба.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что СКА победил «Динамо» со счетом 4:1. Наконец петербургская команда радует своих болельщиков, которые в последнее время все чаще расстраивались.