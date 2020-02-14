Оставленных в «Шереметьево» детей передали их родной матери

Детей, которых ранее отец оставил в Шереметьево, передали родной матери.

«Временная опека, оформленная на бабушку, больше не действует. Детей забрала их родная мать, они сейчас с ней», — рассказали в министерстве образования Хабаровского края, сообщает РИА «Новости».

Отца детей задержали в Хабаровске отца детей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности», «Истязание», «Кража». По версии следствия, он не только бросил детей в незнакомом им месте, но и избивал их и бывшую жену, а также украл деньги у знакомой.

Напомним, мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву, оставил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево. Двоих детей 2011 и 2014 года рождения обнаружили в терминале D сотрудники «Шереметьево-безопасность» 26 января. Мальчики находились в аэропорту без сопровождения. В ходе проверки выяснилось, что дети — родные братья. В Москву они прилетели рейсом авиакомпании «Россия» из Хабаровска. По предварительной информации, в рюкзаке одного из мальчиков нашли записку, в которой говорилось, что у мужчины нет денег на содержание детей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно куда сбежал мужчина, бросивший своих детей в московском аэропорту Шереметьево. Горе-отец улетел в Ростов. Днем ранее он оставил двух детей в столичном аэропорту без присмотра.