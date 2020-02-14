Лжеэлектрики украли у петербургской пенсионерки 104 тысячи

Лжеэлектрики украли у петербургской пенсионерки 104 тысячи
Пенсионерка лишилась крупной суммы денег. Фото: pixabay.com

Жительница Калининского района Петербурга лишилась 104 тыс. рублей. Деньги у неё похитили двое неизвестных, представившихся электриками.

Как стало известно gazeta.spb.ru, днем 10 февраля. Неизвестные позвонили в квартиру пенсионерки на проспекте Просвещения, 84, корпус 3. Под предлогом установки реле для стабилизации напряжения они проникли внутрь.

Воспользовавшись моментом, злоумышленники похитили деньги из шкафа. Забрать им удалось 104 тыс. рублей.

В полицию пенсионерка обратилась 13 февраля. Женщина сообщила о хищении, после чего по подозрению были задержаны двое молодых людей 21 и 19 лет.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенные деньги не изъяты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга лжесотрудница банка обманам забрала у пенсионерки 506 тыс. рублей.

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