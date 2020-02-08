В Петербурге лжесотрудница банка обманула пенсионерку на полмиллиона рублей

В полицию Невского района обратилась пенсионерка рассказала, что стала жертвой мошенничества.

Пожилая женщина рассказала, что ее обманула лжесотрудница банка. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу, у дома № 5 по проспекту Солидарности злоумышленница, представившись сотрудником банка сообщила пенсионерке, что знакома с ее дочерью и предложила обменять деньги. Пострадавшая согласилась, ведь ее дочь якобы одобрила обмен. Она сняла со своего счета деньги и передала их девушке, после чего она попрощалась и ушла.

В общей сложности пенсионерка отдала мошеннице 506 тыс. рублей. Вечером после разговора с дочерью пожилая женщина поняла, что ее обманули.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге пожилая жительница стала жертвой злоумышленника. По словам пенсионерки, неизвестный ударил ее по голове и отобрал сумку. Все произошло на улице Коллонтай. Общий материальный ущерб женщина оценила в 20 тыс. рублей.